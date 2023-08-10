وزارة النفط تستعد لاستضافة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023

عقد وزير النفط والغاز محمد عون الاجتماع الأول مع منظمي “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023” والذي سيعقد في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 8-9 نوفمبر 2023.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن القمة ستركز على الابتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا وهو ما يوافق موضوع القمة “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الإقتصادية”، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود إقليمي للطاقة.

وتعمل وزارة النفط والغاز على مشاركة وفود وزارية ورسمية من دول: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وتونس ومصر والجزائر والسعودية والإمارات وغيرها من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

كما تشارك في القمة وفود رسمية عن منظمات دولية عديدة منها: أوبك، أوابك، منتدى الدول المصدرة للغاز، منظمة منتجي النفط الأفارقة، غرفة الطاقة الأفريقية، وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي وغيرها.

وضم الاجتماع كل من جيمس تشيستر، المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP والشريك المحلي لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP أحمد الغزالي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، وأحمد مختار الترهوني مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط.