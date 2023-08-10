الصحة تعلن الاستنفار بمركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات بعد اندلاع حريق بمستشفى خاص ببنغازي

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أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، تجهيز 100 سرير إيواء و30 سرير عناية فائقة، واستنفار جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز، بعد حدوث حريق ضخم بأحد المستشفيات الخاصة في بنغازي.

وأكدت الوزارة، السيطرة على حريق بالمستشفى الليبي الدولي (خاص) من قبل فرق الإنقاذ والإطفاء وهيئة السلامة الوطنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الخميس بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وقالت، في بيان، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي وفق إجراءات السلامة المهنية.

وأضافت، أنّه تمّ تسجيل 06 إصابات بحروق بسيطة واختناقات وتم نقلهم بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع للوزارة إلى مركز بنغازي الطبي.

وأكدت الوزارة أن أوضاع المصابين الطبية مستقرة، وهم الآن تحت متابعة ورعاية المختصين، كما أكدت أن حالة الاستعداد والتأهب في مركز بنغازي الطبي هي على أعلى المستويات.