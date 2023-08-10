دبرز: إذا غض البرلمان الطرف عن ترشح مزدوجي الجنسية سيكون لنا تصرف آخر

قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تواصل مع رئيس المجلس المنتخب محمد تكالة وهنأه بتوليه لمهامه، والتواصل بينهما مستمر وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ونأمل أن يؤدي لاحقاً إلى حلول جذرية للأزمة في البلاد.

أضاف في تصريحات صحفية أن مقترح تعديلات مجلس النواب على القوانين الانتخابية أرسلت لممثلي المجلس في لجنة 6+6، ولم تصل بعد لمجلس الدولة بشكل رسمي.

أضاف قائلًا “إذا وضعت القوانين الانتخابية بشكل عادل وغير معيب ولا تؤسس وتفصل على أشخاص، في الغالب المجلس سيقرها، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، و إذا ما غض الطرف على ترشح مزدوجي الجنسية في القوانين الانتخابية سيتعامل المجلس بطرق أخرى”.