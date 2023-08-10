شركة النقل البحري تعلن انضمام ناقلتين إلى أسطولها

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، انضمام الناقلتين “الحياة ” و”الكُفرة”، إلى أسطولها ودخولهما التشغيل التجاري بعقود إيجار زمني مع شركتي (Oman charter Company) وCore) Transport LLC).

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قولها إن هاتين الناقلتين تصنفان من فئة “أفراماكس”، بحمولة كلية تبلغ 115 ألف طن متري لكل منهما.

يذكر أن صناعة الناقلتين اكتملت في مارس 2023، بأحواض شركة (DEHAN SHIP BUILDING) في كوريا الجنوبية، وفقا لمعايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF)، وجميع المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.