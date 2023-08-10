حماد: من المهم الاسراع في اقامة بطولة المرحوم محمد بالراس علي بهدف لم الشمل عبر الرياضة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، أمس الأربعاء، وزير الرياضة عبد السلام عبد الله غويلة، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

حماد اطلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمحكومة على استعدادات الوزارة لانطلاق بطولة المرحوم محمد بالراس علي التي تسمل بطولات لكرة القدم والسلة واليد.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الاسراع في اقامة البطولة بهدف لم الشمل وزرع روح الألفة والمحبة عبر الرياضة.

كما بحث الاجتماع تخصيص مبلغ مالي و مكافأة مالية للأندية الليبية المشاركة في البطولة دعماً من الحكومة الليبية للقطاع الرياضي.