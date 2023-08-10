ليبيا.. “دبيبة” و”شكشك” يتابعان أعمال صيانة وتطوير 5 قطاعات بالطريق الساحلي

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اجتماع اليوم الخميس، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمتابعة انطلاق أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن من ضمن الطرق التي تم متابعة تنفيذها خلال الاجتماع، الطريق الساحلي في القطاعات (طبرق – امساعد) مزدوج بطول 150 كم، وقطاع الطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير بطول 80 كم مزدوج و90 كم مفرد، وقطاع صيانة وتطوير قطاع تاورغاء – طرابلس بطول 160 كم وقطاع إجدابيا ـ البريقة بطول 80 كم.

وشدد دبيبة، في كلمة له على مديري القطاعات ضرورة الوقوف على انطلاق العمل بالمشروع و التركيز على الجودة في التنفيذ والأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الطرق وتسهيل حركة المواطنين من خلال وجود طريق محاذية.

من جهته، أكد شكشك، على أهمية هذه المشاريع، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة من شركة الأشغال العامة في صيانة وتطوير طريق الخمس ـ مسلاتة التي يجب اتباعها في القطاعات الأخرى.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، خلال الاجتماع عرضاً ضوئياً يوضح الإجراءات الفنية والتعاقدية للمشروع في كل قطاعاته والجدول الزمني للتنفيذ وأهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع.

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وحضر الاجتماع، كل من وزير المواصلات، والتخطيط المكلف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعدد من مديري إدارات ديوان المحاسبة وجهاز المواصلات.