“سايبم” الإيطالية توقع عقداً بمليار دولار لمشروع تسهيلات الغاز في حقل البوري

الوطن|متابعات

حصلت شركة سايبم الإيطالية على عقد من شركة مليته للنفط والغاز، وهي شركة تشغيل مملوكة بشكل مشترك من قبل شركة إيني الإيطاليةومؤسسة النفط الوطنية الليبية، لتطوير مشروع تسهيلات بوري للغاز بقيمة تقارب مليار دولار.

وسوف تتولى سايبم بموجب العقد، تجديد وتطوير المنصات والهياكل الموجودة في حقل البوري، الذي يقع في أعماق مائية تتراوح بين 145 و183 مترًا قبالة الساحل الليبي.

ويتضمن العقد الهندسة والمشتريات والتصنيع والتركيب والتشغيل لما يقرب من 5000 طن من وحدة استرداد الغاز على الهيكل البحريالحالي DP4 ، إلى جانب مد 28 كيلومترًا من خطوط الأنابيب بين المنصات Dp3 و Dp4 و صبراتة.

وسيتم تنفيذ عمليات الرفع الرئيسية بواسطة سفينة الرافعة شبه الغاطسة سايبم 7000، ومن المقرر أن يساهم استكمال المشروع مساهمةمهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا.