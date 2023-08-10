عون وجيمس يحضران لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد إمحمد عون أول إجتماع عمل مع منظمي (قمة ليبيا للطاقة والإقتصاد 2023) والذي سيعقد في مدينة طرابلس للفترة 8-9 نوفمبر 2023، وقد ضم الإجتماع كل من جيمس تشيستر ، المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP والشريك المحلي لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP أحمد الغزالي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، وأحمد مختار الترهوني مدير مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة.

وتعمل وزارة النفط والغاز على مشاركة وفود وزارية ورسمية من دول كثيرة منها: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وتونس ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وكذلك وفود رسمية عن منظمات دولية كثيرة منها: أوبك، أوابك، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة، وغرفة الطاقة الأفريقية، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي وغيرها.

وسيحتل الإبتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في (قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023)، وهو ما يوافق موضوع القمة “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الإقتصادية”، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود إقليمي للطاقة.