حماد يتفقد المستشفى الليبي الدولي ببنغازي بعد تعرضه لحريق

زار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الخميس، المستشفى الليبي الدولي بمدينة بنغازي، للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الحريق الهائل الذي تعرض له المستشفى، صباح اليوم الخميس.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد ثمن جهود رجال القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والشرطة الزراعية وهيئة السلامة الوطنية، ومركز طب الطوارئ والدعم وكافة المواطنين وسكان المنطقة وكل من ساعد في إخماد الحريق في أسرع وقت، وتقليل الأضرار، ومنع حدوث أية اضرار بشرية أو مادية.

وقالت مصادر إعلامية إن الحريق أدى إلى إصابة ستة أشخاص بحروق بسيطة واختناقات وتم نقلهم بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع للوزارة إلى مركز بنغازي الطبي حيث تلقوا الرعاية الطبية التامة مؤكدة أن أوضاعهم الصحية مستقرة ويخضعون لمتابعة ورعاية المختصين.