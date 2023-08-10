أوحيدة: حكم المحكمة العليا ببطلان عضويتي بمجلس النواب “سياسي”

قال عضو مجلس النواب المستقيل جبريل أوحيدة إنه لم يطلع على حكم المحكمة العليا ببطلان عضويته بالبرلمان إلا بعد استقالته.

ووصف أوحيدة في تصريح لـ”تلفزيون المسار”، الحكم المحكمة العليا بأنه سياسي، مضيفا أنه متناقض مع حكم للمحكمة العلي سبق في نفس الموضوع نص على تأييد حكم محكمة البيضاء للقضاء الإداري التي حكمت في طعن مماثل بعدم الاختصاص.

واعتبر أوحيدة أن توقيت صدور الحكم في هذا التوقيت بالطعن المقدم منذ عام 2017 ملفت للنظر، متابعا: “لو اعتبرنا جدلا الحكم صحيحا ستكون المحكمة نفسها غير صحيحة وكذلك المجلس الأعلى للقضاء وكل القرارات الصادرة عن مجلس النواب لأنه شارك فيها شخص غير ذي صفة”.