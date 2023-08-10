الدبيبة: لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التأكيد على عدم السماح بتوطين المهاجرين في ليبيا، مؤكدا أن قوانين البلاد كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها.

وقال الدبيبة عبر صفحته بموقع “تويتر” “إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا ولذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي”.

وأعرب الدبيبة عن حرصه “بشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها” ومواصلة “استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان”.

وأضاف الدبيبة أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون مع ليبيا ودعم جهودها؛ فالحفاظ على الأمن القومي الليبي خط أحمر مؤكدا أنه لن يتم السماح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظا على ليبيا وعلى خارطتها الديمغرافية.