حماد يقف على حجم أضرار المستشفى الليبي الدولي في بنغازي

توجه رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، اليوم الخميس، إلى المستشفى الليبي الدولي بمدينة بنغازي، للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الحريق الهائل الذي تعرض له المستشفى، صباح اليوم الخميس.

وقد حمد رئيس مجلس الوزراء، الله على سلامة المرضى والنزلاء والأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.

وثمن حماد، جهود رجال القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والشرطة الزراعية وهيئة السلامة الوطنية، ومركز طب الطوارئ والدعم وكافة المواطنين وسكان المنطقة وكل من ساعد في إخماد الحريق في أسرع وقت، وتقليل الأضرار، ومنع حدوث أية اضرار بشرية أو مادية.