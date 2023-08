وزراء وممثلون عن الجنوب: موسى الكوني هو ممثلنا

اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب على أن يكون النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ممثلا لهم لمتابعة كل ما يتعلق بالجنوب من أجل الحصول على حقه من ثروة البلاد.

ووفق الرئاسي، فقد ناقش الممثلون عن الجنوب خلال لقائهم مع الكوني أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات لمناطق الجنوب في عديد المجالات.

وقال الكوني خلال كلمته إن الموارد التي يزخر بها الجنوب الليبي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل باعتباره العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدنيا كبيرا في مستوى الخدمات منها نقص الوقود والغاز والسيولة وتردي أوضاع الصحة والتعليم والطرق وجميع الخدمات، نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة.

وعن الوضع في دول الجوار اعتبر الكوني أن ما يحدث في المنطقة يؤثر بشكل سلبي على مناطق الجنوب بشكل خاص التي ستتكبد تبعات نزوح مواطني تلك الدول، مشيرا إلى أن الجهود ما زالت تبذل مع دول الجوار لإعادة استقرار دولتي النيجر والسودان.

وطالب الكوني المجتمعين بالعمل على وضع الرؤى، والأفكار التي تسهم في تحقيق تنمية مكانية في عديد المجالات لا سيما الصناعة والزراعة، والطرق التي تربط بين المناطق وإعادة تأهيل المطارات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، على ضرورة تكاتف الجهود لوضع مصلحة مناطق الجنوب على رأس اهتماماتهم لينال حقوقه المشروعة من موارد الوطن لضمان أمنه واستقراره.

واستعرض خلال الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لتنمية وإعمار الجنوب أسوة بالمناطق الأخرى، والتأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري للخروج بتوصيات تسهم بشكل مباشر في خدمة مناطق الجنوب.

المصدر: المجلس الرئاسي الليبي

