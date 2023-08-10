الدبيبة: على رأس أولويات عملنا دعم الجهود الأمنية لحماية حدود ليبيا البرية

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدود ليبيا البرية، على رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا.

وأضاف الدبيبة أنه يدعم الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية المنتهية مع نظرائهم في ⁧‫تونس‬⁩ لحماية حدود ليبيا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي.

وأكد على أنه لن يسمح بتوطين المهاجرين في ⁧‫ليبيا‬⁩، مؤكداً على أن قوانين ليبيا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها.

وبين الدبيبة أنه يحرص على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، مشيراً إلى أنه سيواصل استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان.

وذكر أنه ‏على ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ ودول الجوار، التعاون معنا ودعم جهودنا، في الحفاظ على الأمن القومي ⁧‫الليبي‬⁩، مبيناً أنه لن يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، وذلك حفاظاً على ليبيا وعلى خارطتها الديمغرافية.