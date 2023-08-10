فتحية العريبي: “حماد” وعد بتوفير الأدوية اللازمة لمركز بنغازي الطبي

قام رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ورئيس لجنة إعمار بنغازي حاتم العريبي مساء اليوم الخميس بزيارة مركز بنغازي الطبي.

وذكر مركز بنغازي الطبي أن الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المركز والمرضى وأيضا لمتابعة أوضاع الحالات المصابة التي تم تحويلها من مستشفى الليبي الدولي بعد إصابة المبنى بنشوب حريق.

وفي هذا الصدد قالت مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي: “تمت مناقشة جميع الأوضاع في مركز بنغازي الطبي حيث وعدت الحكومة الليبية بدعم المركز سواء بالشق التسييري وحلحلة جميع المشاكل التي يمر بها المركز، أو بالشق الطبي وتوفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الهامة وأدوية الأورام”.