الدبيبة: الأمن القومي الليبي خط أحمر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن الأمن القومي الليبية «خط أحمر لن يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف»، مجددًا رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا.

وقال الدبيبة «إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا، ومن أبرز مهامنا؛ ولذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي».

وجدد الدبيبة في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس، التأكيد على رفضه لتوطين المهاجرين في ليبيا، قائلًا: «مرة أخرى أؤكد أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها».

كما أكد الدبيبة حرصه «بشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها»، متعهدًا بمواصلة «استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان نصل إليه».

وقال الدبيبة في ختام تدوينته، إن «على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون معنا ودعم جهودنا»؛ مشددًا على أن «الحفاظ على الأمن القومي الليبي خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظًا على بلادنا وعلى خارطتها الديمغرافية».