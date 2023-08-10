رصدته كاميرات المراقبة.. القبض على شخص سرق مواطن بجوار مصرف

تمكن “مركز شرطة البركة” بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص قام بسرقة مبلغ مالي من مركبة مواطن بجوار مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلي مركز شرطة البركة مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي من مركبته بالقرب من مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة البركة عميد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعل وعند وصولهم تمت عملية جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة .

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الشخص المطلوب ومحل سكنه حيث تم إنتقال أعضاء التحريات وضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى. م.م.أ وإعترف بمانُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .