القبض على متهم بحالة سُكر عقب مطاردته ومقاومته للأمن في بنغازي

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص في حالة سُكر قام بالإعتداء على مواطن وسلب مركبته الآلية.

وإستجابةً لشكوى مواطن مفادها تعرضه للضرب وسلب مركبته الآلية من قبل شخص في حالة غير طبيعة بمنطقة حي السلام .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وتحديد اتجاه المركبة المسلوبة وعند وصولهم شاهدوا الشخص المطلوب وهو يقود المركبة التي قام بسلبها من الشاكي .

وعلى الفور تم مطاردته وعند إلقاء القبض عليه ابدى مقاومة شديدة لأعضاء التحريات وتم التعامل معه وضبطه في حالة سُكر والإنتقال به إلى القسم وإسترجاع المركبة المسلوبة وتم إيداعه بالحجز القانوني للقسم إلى حين عودته إلى رشده .

وبالإستدلال معه حين عودته إلى رشده تبين انه يُدعى ع.خ.م من مواليد 1986 ليبي الجنسية وإعترف بسلب مركبة الشاكي والإعتداء عليه بالضرب وإعترف بتعاطيه للمواد المُسكرة .

أُتخذت كافة الإجراءت القانونية حياله وأُحيل إلى النيابة العامة..