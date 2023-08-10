سفيرة بريطانيا: لحظة غروب الشمس جميلة في الصحراء الليبية

ودعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، مدينة غدامس، قبل مغادرتها بمشاركة مجموعة من صورها داخل عدة مناطق بالمدينة، معلقة عليها قائلة:” شكرا لغدامس على حفاوة الاستقبال في مدينتك الفريدة والتاريخية!”.

وأوضحت السفيرة البريطانية، عبر حساب السفارة البريطانية على “فيسبوك”:” لحظة غروب شمس جميلة في الصحراء الليبية ونهاية أيام قليلة رائعة، شكرا لغدامس على حفاوة الاستقبال في مدينتك الفريدة والتاريخية”.

وأضافت هورندال:” أنا فخورة بالدور الذي تلعبه بريطانيا في المساعدة في الحفاظ على مدينة غدامس القديمة التاريخية، بما في ذلك أعمال الحماية من قبل جامعات المملكة المتحدة من خلال عمل المجلس الثقافي البريطاني.

وتابعت:” كما كان من الرائع مناقشة مجالات أخرى للتعاون المحتمل بين البلدين، ولقد سمعت بوضوح الصراعات التي يواجهها الناس هنا مع الوصول المحدود إلى بعض الخدمات العامة الأساسية”.

واستطردت:” لكنني أيضًا أخذت رسالة أمل، خاصة من مجموعات الشباب التي تحدثت إليها، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لهذه المدينة الجميلة المسالمة”، مختتمة:” سنعود قريبًا، إن شاء الله”.