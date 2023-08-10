الكوني يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي

وصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء الخميس،إنجامينا، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي.

وكان في إستقباله،رئيس الوزراء المكلف وزير الخارجية محمد صالح النظيف، وعدد من الوزراء، والقائم بأعمال سفارة ليبيا في تشاد المكلف، والملحق العسكري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال البيان إن الكوني سيلتقي خلال الزيارة رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، لبحث آخر تطورات الأوضاع في دول الجوار، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.