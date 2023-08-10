الدرسي: انتخاب رئيس دولة في ظل الظروف الحالية سيفرز حرب أهلية لا محالة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي إن الفرع جزء من الأصل ولا يمكن أن تكون لجنة منبثقة من مجلس النواب وأن تحوز على كل شيء من القوانين وخاصة القوانين المصيرية، مشيراً إلى أن بعض التفاصيل حتمت على أعضاء لجنة الـ 6+6 الرجوع للبرلمان لأنهم يريدون العملية أن تكون تضامنية.

الدرسي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عماد السائح ليس ملزم للخروج والقول بما هي القوة القاهرة لأنها كانت ظاهرة والجميع رأى ذلك ورفضوا وأغلقوا باب المفوضية العليا للانتخابات ومنعوا السائح من الدخول وكذلك التهديدات.

ولفت إلى أن مجلس النواب جسم تشريعي فيه أكثر من 100 نائب من المنطقة الغربية و38 من اقليم فزان والباقي 60 من توفى واستقال من اقليم برقة وهذا الجسم تشريعي يعطي كل مرحلة ما تستلزمه من قوانين وتعديلات، مبيناً أن اتفاق الصخيرات قال إن مجلس الدولة الاستشاري أعلى جهة استشارية واتفاق جنيف الأخير الذي انبثق منه المجلس الرئاسي بقيادة المنفي وحكومة الوحدة أعطى الحق الأصيل والكامل لمجلس النواب لإصدار التشريعات والقوانين.

وأضاف: “اللجنة لم تصدر قرارها ولم تقول إننا اصدرنا كذا بل عادت لقواعدها للتشاور ما الخطأ. القرارات تصبح نافذة بعد أن يعلن عنها، الاتفاق بين المشري وعقيلة صالح للإعلان النهائي عن اتفاق المغرب 6+6 وحصلت إشكاليات في المجلسين، اتفقنا أن هناك نقاط لا يمكن الإفراج عنها والأصل حتى في الدستور أن هناك مواد لا تستطيع أن تغيرها وهناك أمور ثابتة لا تستطيع لجنة الـ6 ان تتجاوزها النقاط الخلافية الكبيرة من بينها مترشح رئاسة تحصل على 90% يقولون يجب Hن يذهب لجولة ثانية هل يعقل هذا؟”.

وأفاد أن الجسم التشريعي في العالم أجمع هو مجلس النواب واتفاق الصخيرات يقول إن مجلس النواب يتوافق مع مجلس الدولة في المناصب السيادية وطوال ثلاث سنوات والمجلس يبحث ويختار الأسماء ويتوافق على الأسماء ومجلس الدولة يضربها في عرض الحائط.

كما استطرد خلال حديثة: “أنا ضد تغير الحكومة لماذا لا يتفق مجلسي النواب والدولة بتغيير الصديق الكبير؟ لأن عليه فيتو انجليزي وأمريكي الرقابة الادارية وديوان المحاسبة لم يرضوا بتغيرهم في مجلس الدولة، مجلس الدولة أصبح معرقل. التعديل الدستوري الثالث عشر توافقنا مع مجلس الدولة وعقدوا جلسة وهناك من يقول انها غير صحيحة لكن لم نرى عليها طعون، الجلسة صحيحة وأفرزنا لجنة لـ 6+6 وأتممنا ملاحظاتنا وارسلناها لمجلس الدولة والبعثة الأممية”.

وأكد على أن البلاد تعيش في خصام جهوي وعسكري وفكري، مشيراً إلى أن الديمقراطية ممكن أن تفرز فائز واحد لكن الآخرين لهم قوات وداعمين ومتمركزين في منطقة معينة بالتالي الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف ستقود ليبيا لحرب أهلية.

الدرسي تابع: “أتكلم ولدي قناعات أخرى، هناك من يقول إنه لو أجرينا الانتخابات الرئاسية هل يستطيع حفتر ان يقدم دعايته الانتخابية في المنطقة الغربية؟ أو الدبيبة يدير دعاية في المنطقة الشرقية؟ من يسن القوانين وخاصة انتخاب رئيس الدولة ونعلم أن الديمقراطية حكم الاغلبية لأن هناك وفاق مجتمعي مناطقي ما بين الليبيين والدبيبة يخدم في المنطقة الغربية ولديه انجازات لا أحد ينكرها، ورأينا كتيبة طارق بين زياد يخدم في سبها ولدينا مطارات ونوع من السلم الأهلي الذي قد يعيد الثقة لليبيين فيما بينهم وبعدها نلتفت للعملية السياسية”.

وشدد على أن انتخاب رئيس دولة سيفرز حرب أهلية لا محالة، ودون وجود رئيس للدولة لديه سلطات تنفيذية لإقرار القوانين والأوامر وتأمين الدولة ويمثل الدولة في الخارج والداخل سيكون خطوة عبثية لذلك تم الاشتراط في حال فشلت الانتخابات الرئاسية تعتبر العملية الانتخابية برمتها فاشلة.