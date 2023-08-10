دبيبة: سنعيد المهاجرين إلى بلدانهم ولن نسمح بتوطينهم في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدود ليبيا البرية على رأس أولويات عمله.

وعبر دبيبة، في منشور نشره مكتب الاعلامي، عن دعمه وبقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومة الوحدة مع نظرائهم في تونس لحماية حدود البلدين المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي.

وجدد دبيبة التأكيد على عدم السماح بتوطين المهاجرين في ليبيا، مشيراً إلى أن قوانين ليبيا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها.

وأكد حرصه وبشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، مشيراً إلى مواصلة استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان نصل إليه.

وطالب الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون مع الحكومة الليبية ودعم جهودها، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن القومي الليبي خط أحمر، لن يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظاً على البلاد وعلى خارطتها الديمغرافية.

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