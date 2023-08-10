بلها: مغادرة المشري لرئاسة المجلس ستعثر الاتفاقات مع مجلس النواب

الوطن/المتابعات

قال أشرف بلها رئيس تجمّع تكنوقراط ليبيا في تصريحات صحفية أن مغادرة المشري لرئاسة مجلس الدولة ستقود لتعثر الاتفاقات التي تمالتوصل إليها مع النواب،بالإضافة إلى أن المشري ينتمي لتيار سياسي يعارض هذه التوافقات ويرى فيها تنازلات كبيرة من جانب الأوللصالح عقيلة.

وأضاف أن المجلسان كانا قد اتفقا على التعديل الدستوري الـ13 ومخرجات لجنة 6+6 وخارطة الطريق ، ومن المحتمل أن لا يتحقق مستوىمماثل من التوافق والتقارب بين المجلسيْن في المستقبل كما حدث في الفترة الأخيرة من ولاية المشري ومن المتوقع أن يتجدّد الخلاف بينهما.

وأشار إلى أن الانقسام الحادّ داخل مجلس الدولة وتمسك النواب بخارطة الطريق يدفع نحو سيناريو باتيلي، وهذا السيناريو يشجع البعثةالأممية على التدخل والمساعدة بتشكيل لجنة باتيلي رفيعة المستوى لإجراء الانتخابات.

وتابع إلى أن حال عدم التوصّل إلى توافق جديد سيكون على الليبيين البحث عن سبل أخرى لإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراءالانتخابات.