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داخلية الوحدة: ضبط حوالى 3229 قرص مخدر و2 كيلو جرام من مخدر الحشيش

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس،أن فروع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،في مختلف مناطق ومدن ليبيا،تمكنت من ضبط 22 شخص في حالة متاجرة بالمخدرات.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”،أنه تمّ ضبط حوالى 3229 قرص مخدر وتقريبا 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش اضافة إلى كميات كبيرة من الخمور المحلية والمستوردة .

وفي منشور آخر،قالت الوزارة،إن اعضاء التحري بالادارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الاجرامية،تمكنوا من ضبط تاجر مخدرات يقوم بترويج الأقراص المهلوسة نوع اكستيسي بكميات كبيرة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله واحالته إلى النيابة العامة من حيث الأحتصاص .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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