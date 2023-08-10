حماد يتفقد حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى الليبي الدولي جراء الحريق

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تفقد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الخميس، حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى الليبي الدولي (غير حكومي) في بنغازي بعد الحريق الضخم الذي اندلع صباح اليوم.

وثمّن حماد، جهود رجال القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والشرطة الزراعية وهيئة السلامة الوطنية، ومركز طب الطوارئ والدعم وكافة المواطنين وسكان المنطقة وكل من ساعد في إخماد الحريق في أسرع وقت، وتقليل الأضرار، ومنع حدوث أية أضرار بشرية أو مادية.

واندلع حريق ضخم بالمستشفى الواقع في شارع فينيسيا، وتمكنت فرق الدفاع المدني بنغازي والفرق المساندة من الأمن والمواطنين، من إخماد الحريق.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 06 إصابات بحروق بسيطة واختناقات جراء الحريق الذي اندلع بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصابين نقلوا بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لها إلى مركز بنغازي الطبي. وأكدت تجهيز 100 سرير إيواء و30 سرير عناية فائقة، واستنفار جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز، بعد حدوث حريق ضخم بأحد المستشفيات الخاصة في بنغازي.