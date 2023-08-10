اصابة 6 أشخاص جراء الحريق الهائل بالمستشفى الليبي الدولي

قامت فرق الطوارئ والانقاذ بغرفة العمليات بجهاز الإسعاف والطوارئ من نقل عدد ست حالات حرجة من المصابين جراء الحريق الهائل الذي اندلع امس الخميس بالمستشفى الليبي الدولي إلى مركز بنغازي الطبي.

من جانبه قال مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ السيد سالم الفرجاني أنه:” بمجرد ورود أنباء عن اندلاع الحريق أصدر رئيس الحكومة المكلف الدكتور أسامة حماد ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل التعليمات العاجلة لجهاز الإسعاف والطوارىء برفع أعلى درجات التأهب والاستعداد التام حيث هلعت سيارات الإسعاف إلى مقر المستشفى بناء على البلاغ الوارد إلى غرفة العمليات بجهاز الاسعاف والطوارئ وخرجت على الفور سيارات الاسعاف وفرق الطوارئ والانقاذ لإسعاف العالقين حيث تم إسعاف عدد ست حالات حرجة إلى مركز بنغازي الطبي الذي كان على أُهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة” .

وأضاف الفرجاني أن العملية تمت بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد والدكتور عثمان عبدالجليل وتمت السيطرة على الحريق واخماده بعد ساعات قليلة من اندلاعه من قبل جهاز الدفاع المدني.