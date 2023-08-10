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الحويج يوقع مذكرة تفاهم مع تونس في المجال الاقتصادي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وَقّعَ وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس، كلثوم بن رجب، مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الليبية في تونس.

وأوضحت السفارة الليبية، في بيانها، أن التوقيع جاء ذلك في اجتماع وزاري مشترك بين البلدين عُقِدَ الخميس 10 أغسطس بتونس العاصمة، وبحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة.

وناقش الطرفان تقييم المحصلات التجارية والإشكاليات التي تعترض انسياب السلع بين البلدين ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لذلك.

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الحويج المجال الاقتصادي تونس مذكرة تفاهم

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صحيفة الساعة 24

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