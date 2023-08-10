تعليمات بشأن صرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات الشهادات العامة الدور الاول

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن شروع إدارة الشؤون الإدارية والمالية في تجهيز مكافآت لجان الإشراف على امتحانات الشهادات العامة ” الدور الأول ” للعام الدراسي ( 2022 – 2023 ).

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز المهندس ” محمود الفالي ” في تصريح له الخميس بأن العمل جاري على تجهيز مكافات كافة اللجان المشاركة في الإشراف على الامتحانات هذا العام وإن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز قد شرعت في التجهيز لصرف هذه المكافآت وفق بيانات واحصائيات محددة.

وأكد بأنه تم تجهيز كل مستحقات مراقبات التربية والتعليم بكامل التراب الليبي وبناء على تعليمات السيد المدير العام للمركز سوف تكون الصكوك جاهزة خلال الأيام القادمة وستحال إلى مكاتب الخدمات المالية بالمراقبات .

وأشاد ” الفالي ” بدور المراقب المالي والقسم المالي ومكتب المراجعة الداخلية بالمركز على جهودهم التي بذلوها من أجل إنجاز هذا العمل .