باتيلي يطلب من تكالة العمل للتوصل الى اتفاق سياسي واسع

طلب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي.

جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة الخميس، بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة (نيابي استشاري) إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، تجري كل عام لتولي المنصب.

وعن اللقاء، قال باتيلي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “التقيت في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس حيث هنأتهم بمناسبة انتخابهم وأعربت لهم عن تمنياتي بالتوفيق والسداد في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم”.

وأضاف: “عبرت عن تطلعي لمواصلة العمل مع تكالة والمجلس من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسساتهم وتحقيق سلام واستقرار مستدامين”.

وتابع: “وشجعت مكتب الرئاسة الجديد على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء”.

وعن اللقاء، أصدر مجلس الدولة بيانا قال فيه إنه “تناول تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة”.

ولجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو/ تموز الماضي توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة قالت إن “قوانينها نافذة ونهائية”.

وبشكل متكرر يطالب باتيلي بتعديل تلك القوانين حيث قال في 25 يوليو، إن “القوانين المنجزة من قبل لجنة 6+6 بشكلها الحالي لن تمكنّا من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.

وتأتي تحركات المجلسين والمساعي الأممية لإيصال البلاد لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.