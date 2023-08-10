الدبيبة: أمننا القومي خط أحمر ولن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا

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جدد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، التأكيد على عدم السماح بتوطين المهاجرين في ليبيا.

وقال الدبيبة، في تصريح، “مرة أخرى أؤكد أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها”.

وقال، “إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا، ومن أبرز مهامنا؛ لذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي”.

وأضاف، “مرة أخرى أؤكد أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها.

نحرص بشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، وسنواصل استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان نصل إليه”.

وقال الدبيبة، إن على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون معنا ودعم جهودنا، مؤكدًا أن “الحفاظ على الأمن القومي الليبي خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظا على بلادنا وعلى خارطتها الديمغرافية”.