“تيار يا بلادي”: المرحلة القادمة تحتاج لحراك شعبي كبير لإزاحة الأجسام الوهمية المتشبثة بالسلطة

ليبيا – علق رئيس المكتب السياسي لحزب “تيار يا بلادي” عوض عبد الصادق على نتائج انتخابات مجلس الدولة، معتبراً أنه طوال الخمس سنوات من رئاسة خالد المشري وقبلها عامين من رئاسة عبد الرحمن السويحلي، لم يكن هناك إلا الوعود والانتصارات الوهمية لـ “ثورة فبراير” والخروج من الحلول المؤقتة النهائية.

عبد الصادق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء، إن وجود محمد تكالة وقبله المشري يدل على وجود تعويل على الرئاسة وهذه إشارة قوية بأن المجلس ليس له الأهمية الكبرى في اعضائه كما يزعمون والتعويل يتم على الرئاسة، وتغيرها ليس مؤشرًا إيجابياً من وجهة نظر تيار يا بلادي لأنه لن يصب في مصلحة “فبراير” بل سيعمل على المزيد من التمديد والتمطيط والهروب من الانتخابات.

وأوضح أن القصد ليس مصلحة التيار السياسي بل مصلحة الشعب الليبي الذي قام بالثورة والتضحيات التي دفعت لقيام دولة ديمقراطية أساسها التداول السلمي على السلطة ودولة الدستور والمؤسسات.

كما أردف: “لو نرجع في السنوات، مجيء مجلس الدولة للواجهة السياسية جاء عبر صفقة واتفاق مزعوم بين مجلسي النواب والمؤتمر الوطني وهو غير حقيقي تم فيه التدليس! 7 سنوات ما الجديد؟ أرى الأهداف لن تتحقق ما دام مجلسي النواب والدولة موجودين والمتنفذين والمنتفعين من المجلس الرئاسي موجود. كتيار يا بلادي في العديد من المناسبات رسمنا خارطة طريق واتفقنا مع الكثير من الأحزاب ونحن حزب وتيار وطني عندنا اهداف ولا نملك الأدوات”.!

ونوّه إلى أن الشعب لديه الحق الشرعي بأن يطالب بإزاحة كل الأجسام الموجودة في المشهد والتيار عبارة عن طرف من الأطراف لكن في حقيقة الأمر من يطالب بإزاحة الأجسام الحالية قلة بدليل المظاهرات التي تحصل في الميادين بعدد لا يتعدى العشرات ويكون عبارة عن حراك محدود في إطار جغرافي معين.

ورأى أن هدف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي جعل المجلسين في الظل واجتماع رئيسي المجلسين ليتم املاء الخطة الدولية المفروضة عليهم والاستمرار في الوضع القائم.

واعتبر في الختام أن المرحلة القادمة تحتاج لجهود المخلصين والوطنيين وحراك شعبي كبير لأن هذه الأجسام الموجودة والجاثمة والمتشبثة بالسلطة الوهمية لا يزيحها إلا الخروج للشارع والمظاهرات.