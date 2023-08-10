بريطانيا: تشكيل حكومة جديدة في ليبيا سيطيل الفترات الانتقالية

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، إن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا، سوف يطيل الفترات الانتقالية في البلاد.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج (مباشر مع) على الجزيرة مباشر القطرية، أن بلادها تدعم الخطوات التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

ودعت روزي، القادة الليبيين للوصول إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية في البلاد والوصول إلى عملية سياسية شاملة تقود للانتخابات في ليبيا.

كما دعت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية جميع الفرقاء إلى العمل على تحقيق اتفاق سياسي حول قانون الانتخابات يخرج البلاد من الأزمة.

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