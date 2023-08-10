“حماد” يتفقد احتياجات “بنغازي الطبي” ويقف على أوضاع المصابين بحريق المستشفى الدولي

الوطن|متابعات قام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم ، زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي”، للاطمئنان على أوضاع بعض المصابين بالاختناق أو الحروق الطفيفة جراء حريق مستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

والتقى “حماد” خلال الزيارة مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العربي، كما اطلع على سير عمل المركز واحتياجاته وعلى كافة النواقص التي يعاني منها، مثنياُ على الدور الكبير الذي قام به المركز من خلال استقباله عدد من المرضى والنزلاء المقيمين بالمستشفى الليبي الدولي الذي تعرض للحريق صباح اليوم.

بدورها ، ثمنت مدير عام المركز زيارة السادة رئيس الوزراء ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، مقدمةً شروحاً وافية عن كافة النواقص التي يعاني منها المركز من كافة الجوانب.

وبين رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمستشفى بالمواد التشغيلية وأدوية الأورام وسداد بعض القيم المترتبة على بعض الالتزامات السابقة على المستشفى واصدار تعليماته بالبدء الفوري في معالجة مشاكل المركز للنهوض بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.