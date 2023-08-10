الشركسي: باتيلي فشل في إيجاد أرضية مشتركة تسمح بإجراء الانتخابات

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فشل في إيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الصراع في ليبيا تسمح بإجراء الانتخابات.

وأضاف الشركسي، في تصريحات صحفية، أن باتيلي فشل في وضع خطة يمكن من خلالها الوصول لتسوية بين أطراف الصراع المحليين والدوليين، بما يوجد أرضية مشتركة تسمح بإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن تكرار باتيلي للقاءاته مؤخرا مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومع رئيسي مجلسي النواب والدولة لا تهدف كما يأمل البعض إلى حل معضلة إقرار القوانين الانتخابية.

ولفت الشركسي، إلى أن باتيلي يبحث الآن فقط عن أي جديد يقدمه خلال إحاطته المرتقبة.

وتابع:” أستبعد أن يعود باتيلي لتنفيذ مقترحه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى كآلية للتوافق حول قوانين 6+6 الانتخابية وتعديل البنود التي تحفظت عليها البعثة”.

وشدد على أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب سيرفضان مشاركة أي ممثلين عن حكومة الدبيبة في تلك اللجنة الموسعة، بسبب تضارب مصالح تلك الحكومة، والذهاب لانتخابات تنتج سلطة تنفيذية بديلة لها.