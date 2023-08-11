المنقوش لـ وزير الخارجية اليوناني: حرصون على تطوير علاقات التعاون مع محيطنا الإقليمي

ليبيا – تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً ،الأربعاء، من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس.

الجانبان شددا خلال الاتصال بحسب منصة “حكومتنا” على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، شددت المنقوش على تطوير علاقات التعاون لدولة ليبيا مع محيطها الإقليمي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار المنطقة.