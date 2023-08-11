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باتيلي: أتطلع لمواصلة العمل مع “تكالة” للوصول إلى انتخابات ليبية شاملة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، في طرابلس برئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع أكس، إنه هنأ رئيس مجلس الدولة وأعضاء مكتبه بمناسبة انتخابهم وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم.

وأضاف أنه عبر خلال اللقاء عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع تكالة، والمجلس الأعلى للدولة من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم، وتوحيد مؤسسات بلادهم، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين.

وأشار إلى أنه شجع مكتب الرئاسة الجديد للمجلس على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن، ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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