ما هي تفاصيل الاتفاق الليبي التونسي بشأن أزمة المهاجرين العالقين على الحدود؟

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية أنه تم الاتفاق مع ليبيا بشأن أزمة المهاجرين العالقين عند الحدود بين البلدين.

وقال بوزغاية لوكالة فرانس برس إنه جرى الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء.

وكشف المسؤول التونسي تفاصيل الاتفاق الذي يتضمن تكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود.

وفقا للمسؤول التونسي، تتكفل بلاده بموجب الاتفاق بمجموعة تضم 76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال، أما الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا.

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، أجرى أمس الأربعاء، زيارة عمل رسمية إلي تونس رافقه فيها وفد رفيع المستوى.

وعقد الطرابلسي، اجتماعاً مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، بحضور وفدي البلدين تم خلاله بحث ملف التعاون الأمني المشترك.

واتفق الوزيران على تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك (رأس جدير) وتسهيل إجراءات دخول المواطنين، وحلحلة مشكلة تشابه أسماء المواطنين الليبيين لدى السلطات التونسية.

كما تم التوصل إلى حل توافقي لإنهاء مشكلة تواجد المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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