“الدبيية” يتابع أعمال مشروع صيانة عدة طرق تشرف عليها وزارة مواصلاته

الوطن| متابعات

تابع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيية، خلال اجتماع له، صباح اليوم الخميس، برفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، انطلاقأعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات.

واطلع على الطرق التي تم متابعة تنفيذها ،الطريق الساحلي في القطاعات (طبرق _امساعد) مزدوج بطول 150 كم، وقطاع الطريقالساحلي طرابلس– رأس اجدير بطول 80 كم مزودوج و90 كم مفرد، وقطاع صيانة وتطوير قطاع تاورغاء – طرابلس بطول 160 كم وقطاع اجدابيا ـ البريقة بطول 80 كم.

وشدد الدبيبة، في كلمة له على مديري القطاعات، ضرورة الوقوف على انطلاق العمل بالمشروع و التركيز على الجودة في التنفيذ والأخذ فيالاعتبار طبيعة هذه الطرق وتسهيل حركة المواطنين من خلال وجود طريق محاذية.

من جهته، أكد شكشك، على أهمية هذه المشاريع، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة من شركة الأشغال العامة في صيانة وتطوير طريقالخمس ـ مسلاتة التي يجب اتباعها في القطاعات الأخرى.

بدوره، قدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، عرضًا ضوئيا يوضح الإجراءات الفنية والتعاقدية للمشروع في كلقطاعاته والجدول الزمني للتنفيذ وأهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع.

وحضر الاجتماع، كل من وزير المواصلات في الحكومة المنتهية، والتخطيط المكلف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدولة للاتصالوالشؤون السياسية،، وعدد من مديري إدارات ديوان المحاسبة وجهاز المواصلات.