“العقوري” يلتقي وفد من الخارجية الهندية ويدعوهم لفتح قنصليتهم في بنغازي

الوطن/متابعات

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري مع وفد مندوبي وزارة الخارجية بالحكومة الهنديةبرئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا براددييب راجبورهيت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ، لبحث آخر المستجدات السياسية وعمل لجنة 6+6، وأهمية المصالحة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وناقش الجانبان التعاون البرلماني وتجربة الهند الطويلة في المجال الديمقراطي ، ودعم الجانب الليبي بالتقنيات المطلوبة من أجل إجراءالانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

و أكد العقوري على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين و حرص مجلس النواب على تقوية العلاقات والتعاون مع جمهورية الهند في جميعالمجالات، أبرزها المجال الزراعي و التجاري والصناعي، مشيراً إلى أهمية التجربة الهندية في التنمية وكذلك أهمية دور الهند كدولة مؤثرةعلى الساحة الدولية، مطالباً بفتح القنصلية الهندية في مدينة بنغازي، لتسهيل إجراءات سفر الجالية الهندية ، وكذلك إجراءات سفر المواطنينالليبيين.

و من جانبه أعرب براددييب راجبورهيت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا عن سعادته لزيارة مجلس النواب الليبي ،وحرص بلاده علىتطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة، ودعم السلام في البلاد واحترام إرادة الشعب الليبي.