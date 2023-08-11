تقرير: ليبيا أكثر الدول العربية تأثرا بالانقلاب في النيجر

الوطن| رصد

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن ليبيا أكثر الدول العربية تأثرًا بالانقلاب في النيجر.

وأضافت أن انجراف النيجر إلى حالة الفوضى أو عدم الاستقرار، سيدفع أعداد كبيرة من سكانها للفرار إلى ليبيا.

وتابعت صحيفة العرب اللندنية أن ليبيا عانت من مشاركة مجموعات مسلحة من النيجر في القتال لصالح هذا الطرف أو ذاك.

وذكرت أنه يسهل على أطراف الصراع في ليبيا تجنيد مرتزقة من النيجر، للقتال في صفوفهم.

وبينت الصحيفة أن الخطر عودة عناصر تنظيم داعش إلى النشاط في ليبيا بعدما تم القضاء على إمارتهم في سرت نهاية 2016.

وأشارت إلى أن تدهور الوضع في النيجر سيسمح للتنظيمات الإرهابية بالنشاط على محور نيجيريا، وصولاً إلى العراق وسوريا.