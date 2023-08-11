“حماد” يبحث مع نواب ووزراء عددا من القضايا الهامة المتعلقة بالمنطقة الجنوبية

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اجتمع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد ” مصباح دومة ” مع رئيس مجلس الوزراء ” د.أسامة حماد ” رفقة عدد من السادة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، كما حضر اللقاء السادة الوزراء بالحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المهمة المتعلقة بالجنوب، حيث خصص رئيس مجلس الوزراء قيمة مالية للمنطقة الجنوبية ، واستمع إلى ملاحظات السادة النواب والوزراء للنظر في معالجتها وحلها، منها التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.

وشدد السادة أعضاء مجلس النواب على ضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف في الميزانيات، مشيدين بجهود رئيس مجلس الوزراء في الكفرة ومرزق، مثمنين جهود القوات المسلحة في تأمين مرزق، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.