“الكوني” يبحث مع رئيس تشاد مستجدات الأوضاع في النيجر والسودان

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، مع رئيس جمهورية تشاد محمد دبي، آخر تطورات الأوضاع في النيجر والسودان، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء الذي عقد في العاصمة التشادية انجامينا، على توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار دول الجوار.

وكان في استقبال الكوني بمطار العاصمة، رئيس الوزراء المكلف وزير خارجية تشاد محمد النظيف، وعدد من الوزراء، والقائم بأعمال سفارة ليبيا في تشاد المكلف، والملحق العسكري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة، وذلك للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي.