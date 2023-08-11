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“قادربوه” يبحث الوضع العام للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه بمدير عام المحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبد الغني الفطيسي، حيث تباحث اللقاء الوضع العام للمحفظة؛ كونها إحدى دعائم الاقتصاد الليبي.

وأوضح قادربوه بأن الهيئة لن تدخّر جهداً في الوقوف مع المحفظة وحلحلة كافة مشاكلها في الداخل والخارج، بما يتّفق وأحكام التشريعات النافذة.

ومن جهته أعرب الفطيسي عن تعاون المحفظة مع الهيئة كون الأخيرة جهة سيادية تباشر أعمال الرقابة على المحفظة وسائر الجهات التنفيذية بالدولة.

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#هيئة الرقابة الإدارية المحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبد الله قادربوه ليبيا

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الوطن الليبية

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