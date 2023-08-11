الشركسي: باتيلي فشل في إيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الصراع تسمح بإجراء الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن باتيلي فشل في إيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الصراع تسمح بإجراء الانتخابات.

وأضاف الشركسي، أن باتيلي فشل أيضاً في وضع خطة يمكن من خلالها الوصول لتسوية بين أطراف الصراع المحليين والدوليين، بما يوجد أرضية مشتركة تسمح بإجراء الانتخابات.

وتابع أن تكرار باتيلي للقاءاته مؤخراً مع المشير حفتر والدبيبة، ومع رئيسي النواب والدولة لا تهدف كما يأمل البعض إلى حل معضلة إقرارالقوانين الانتخابية.

وبين أن باتيلي يبحث الآن فقط عن أي جديد يقدمه خلال إحاطته المرتقبة.

وذكر الشركسي أنه يستبعد أن يعود باتيلي لتنفيذ مقترحه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى كآلية للتوافق حول قوانين 6+6 الانتخابية، وتعديل البنود التي تحفظت عليها البعثة.

وأكد على أن حفتر وعقيلة سيرفضان مشاركة أي ممثلين عن حكومة الدبيبة في تلك اللجنة الموسعة، بسبب تضارب مصالح تلك الحكومة، والذهاب لانتخابات تنتج سلطة تنفيذية بديلة لها.