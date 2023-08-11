حزب القماطي: أبلغنا باتيلي بضرورة معالجة مشاكل القوانين الانتخابية للجنة 6+6

قال حزب التغيير الذي يرأسه جمعة القماطي إنه أبلغ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بضرورة معالجة مشاكل القوانين الانتخابية للجنة “6+6”.

وذكر الحزب في تغريدة عبر “تويتر” أن عضو المكتب السياسي موسى تيهوساي مثّله في لقاء الأحزاب السياسية مع باتيلي، أول من أمس الأربعاء.

وقال الحزب إن تيهوساي شدّد على ضرورة معالجة المشاكل القانونية في قوانين لجنة “6+6″، وتضمين الملاحظات الجوهرية التي اتفقت عليها الكثير من الأطراف السياسية؛ لضمان إجراء عملية انتخابية يُمكن البناء عليها، وتجنب تكرار الأخطاء التي تسببت في تأجيل الانتخابات التي كانت ستُجرى في 24 ديسمبر 2021.

وبحسب التغريدة، اقترح باتيلي على ممثلي الأحزاب السياسية تشكيل لجنة للتواصل مع لجنة “6+6” ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري؛ من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.

وأشار باتيلي خلال اللقاء، إلى أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على الأحزاب السياسية لبذل كل جهد ممكن، والتحرك نحو تسوية سياسية شاملة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلاد وإجراء انتخابات سلمية وشاملة.