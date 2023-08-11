زخات أمطار رعدية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لاتغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، مع إحتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها خلايا رعدية على اقصى مناطق الجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–33)مْ، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف يوم الأحد

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-31)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي مع إحتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.