سهيل الغرياني: سنقيم دورة لتعليم الليبيين إدارة الوقت

أعلن سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، عن تنظيم دورة لتعليم الليبيين فن إدارة الوقت، ضمن نشاطات ما تعرف بـ«مبادرة التناصح» لخدمة المجتمع.

وطالب الغرياني الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الليبيين بسرعة التسجيل في الدورة التدريبية لأن العدد محدود، على حد تعبيره.

وزعم الغرياني، أن إقامة دورة لإدارة الوقت جاءت بسبب أهميته، متابعا:” إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، بالرغم من قيمة الوقت إلا أنه لا يُستغل بشكل فعال من أغلب الناس، وانطلاقا من كل هذا تعلن مبادرة التناصح لخدمة المجتمع عن إقامة دورة إدارة الوقت، وذلك من يوم الثلاثاء إلى الخميس 15 – 17 أغسطس 2023م بمركز علي الغرياني في تاجوراء”.

ووفقا للإعلان الذي شاركه سهيل الغرياني عبر صفحته على” فيسبوك” فإن محاور الدورة تقوم على مبادئ في إدارة الوقت، وجدول أيزنهاور، والأهداف وكتابتها وربطها بالواقع العملي، وتحديد الغاية لإدارة الوقت (Vision) والأهداف وكتابتها وربطها بالواقع العلمي، مع استخدام طريقة فرانكلن كوفي (Franklin Covey) لإدارة الوقت.

ومن ضمن المحاور أيضا :” تشخيص أسباب ضياع الوقت لكل متدرب وطرق علاجها، ومقدمة في مهارة القراءة السريعة مع تزويد المتدرب بالأدوات اللازمة لمواصلة التدريب عليها، والخرائط الذهنية، وأساسيات التفويض الفعال، وتنظيم المكتب والأرشفة الشخصية”.