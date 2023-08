أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث – بنغازي استقباله حالتي جروح بسيطة من عناصر الدفاع المدني جراء الحريق الذي شب في المستشفى الليبي الدولي.

ووفقا لصفحة المستشفى على فيسبوك فإن الحالتين تلقّتا العلاج الإسعافات الأولية وغادرتا المستشفى.

من جهته نفى المستشفى الليبي الدولي وقوع أي أضرار بشرية إثر الحريق، مؤكدا سلامة كافة الطاقم الطبي والمرضى بالمستشفى.

وكان حريق قد شب عصر اليوم بالمستشفى الليبي الدولي بمدينة بنغازي مخلفا أضرارا مادية، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالمدينة من السيطرة على الحريق وإخماده.

المصدر: مستشفى الجروح والحوادث – بنغازي + ليبيا الأحرار

The post حريق مستشفى بنغازي “دون أضرار بشرية” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار