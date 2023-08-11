شركة الكهرباء الليبية تجري صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم إجراء صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق الغازية، ضمن إطار جهود زيادة الاعتمادية للوحدات الإنتاجية ودعم الشبكة ورفع كفاءتها.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنه جرى الانتهاء من إخراج عمود التوربينة لاستبدال الأجزاء المعطوبة، وذلك بالتعاون مع شركة «GE» الأميركية.

ومنتصف يوليو الماضي، وصلت شحنة محولات بقدرات مختلفة إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية.

وقالت شركة الكهرباء آنذاك، إن الشحنة تأتي في إطار استكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية التي يجري تنفيذها حاليا بـ«خطوات متسارعة».