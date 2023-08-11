“الزيداني” يناقش آلية إعداد استراتيجية وطنية للموارد المائية

الوطن/متابعات

اجتمع وزير التخطيط في الحكومة المنتهية محمد الزيداني مع رئيس الفريق المكلف بحساب تكلفة المتر المكعب من المياه، وسام الساعدي، ورئيس الفريق المكلفبإعداد الخطة العاجلة لقطاع الموارد المائية، عبدالحكيم الشويهدي، لمتابعة قرار رئيس الوزراء بشأن إعداد استراتيجية وطنية للموارد المائية.

وتناول الاجتماع ، تكاليف استرداد التكلفة وسيناريوهات التسعير المقترحة، بإلإضافة للتدابير الواجب اتخاذها لحل المختنقات، بما يكفلتقديم خدمات مستدامة ورفع القدرة الإنتاجية بهدف سد العجز فى بعض المناطق التي تعاني من شح المياه وتطوير شبكات النقل والتوزيعومعالجة مشاكل الصرف الصحي.